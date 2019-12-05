ميسي يحتفل مع جماهير برشلونة بكرته الذهبية السادسة أمام ريال مايوركا

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أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي اليوم عن قيام الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالاحتفال بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته الرياضية خلال المباراة القادمة أمام فريق ريال مايوركا في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وأكد برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن ليونيل ميسي سوف يستعرض كراته الذهبية الستة قبل انطلاقة مباراة برشلونة وريال مايوركا، من أجل الاحتفال مع الجماهير الكتالونية بذلك الإنجاز الكبير.

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ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة وريال مايوركا في مساء يوم السبت المقبل على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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