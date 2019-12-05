السعودية تتخطى قطر وتضرب موعداً مع البحرين في نهائي خليجي 24

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تأهل المنتخب السعودي رسمياً إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج 2019، عقب فوزه على حساب شقيقه المنتخب القطري المستضيف بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الطرفين مساء اليوم الخميس في الدور نصف النهائي على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة.

وسجل الهدف الوحيد لصالح منتخب السعودية في المباراة المهاجم الشاب عبدالله الحمدان في الدقيقة 29، فيما أضاع المنتخب القطري العديد من الفرص الخطيرة أمام مرمى منافسه في ظل تألق خط دفاع الأخضر من جهة وأيضاً حارس المرمى فواز القرني في المقام الأول.

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وبناءً على ذلك، يضرب منتخب السعودية موعداً في نهائي خليجي 24 مع شقيقه منتخب البحرين مساء يوم الأحد المقبل الموافق 8 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

يُذكر أن المنتخب البحريني كان قد سبق الأخضر السعودي، بعدما أقصى منتخب العراق من المربع الذهبي عقب الفوز عليه بركلات الترجيح، حيث انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي على وقع نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل منتخب.

ومن جانبه، فشل المنتخب القطري في تأكيد تفوقه على عرب آسيا العام الحالي 2019، بالرغم من نجاحه في التتويج بلقب كأس أمم آسيا في شهر يناير من مطلع العام الجاري.

ويبحث الأخضر السعودي عن لقبه الرابع في تاريخ مسابقة كأس الخليج، فيما سيبحث منتخب البحرين عن لقبه الأول في تاريخ البطولة ذاتها، علماً بأن المنتخب السعودي وصل إلى النهائي لآخر مرة في عام 2014، علماً بأن السعودية والبحرين سبق وأن التقيا في نهائي كأس الخليج عام 2003 على أرض دولة الكويت وحينها فاز المنتخب السعودي باللقب.

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