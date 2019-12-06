فايلر يُعلن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء يوم أمس الخميس عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولم تشهد القائمة تواجد بعض الأسماء الهامة لأسباب مختلفة، حيث غاب كلاً من الثنائي حسام عاشور وعلي لطفي لأسباب فنية، فيما غاب الثنائي محمود متولي وعلي معلول بداعي الإصابة، كما غاب أيضاً أيمن أشرف بداعي الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في اللقاء الماضي أمام النجم الساحلي التونسي.

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وإليكم الآن قائمة الأهلي في مباراة الليلة أمام ضيفه الهلال السوداني:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / محمد هاني / سعد الدين سمير / محمود وحيد.

خط الوسط: رمضان صبحي / وليد سليمان / حسين الشحات / عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / أحمد الشيخ / جيرالدو / أليو ديانج / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن.

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