القيعي: الزمالك مرحب به على ملعب الأهلي في مبارياته الأفريقية

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حرص عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على الترحيب بنادي الزمالك وجماهيره في ملعب الأهلي الجديد أي ملعب السلام سابقاً، وذلك في حالة احتاج خوض أي لقاء السنوات القادمة على صعيد مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عدلي القيعي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الأهلي” أن حصول النادي الأهلي على حق انتفاع ملعب السلام لمدة 25 عاماً لا يعني بالضرورة احتكار الملعب لصالحه والتحكم في المباريات التي تُقام عليه.

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وأشار أيضاً إلى أن أكبر دليل على ذلك هو أن فريق الإنتاج الحربي سوف يستمر في خوض جميع مبارياته على ملعب الأهلي الجديد، وبالتالي فإن نادي الزمالك مُرحب به أيضاً في ملعب الأهلي إن كانت الظروف معاكسة له.

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