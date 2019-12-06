فايلر: جاهزون لمواجهة الهلال السوداني وسوء الحظ كان السبب في خسارتنا الأولى

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تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المباراة القادمة لفريقه، والتي ستجمعه مساء اليوم الجمعة مع ضيفه فريق الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المدرب السويسري مساء يوم أمس الخميس خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن فريقه بات جاهزاً بنسبة 100%، من أجل مواجهة الهلال السوداني المهمة للغاية بعد الخسارة الأولى على يد فريق النجم الساحلي التونسي.

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وأشار أيضاً إلى أن المارد الأحمر تعرض إلى الخسارة في تلك المباراة الأولى بسبب سوء الحظ فقط لا غير، نظراً إلى ما شهدته المباراة من أخطاء تحكيمية ساهمت في طرد المدافع أيمن أشرف بعد مرور 12 دقيقة من انطلاقة اللقاء.

وفي ختام حديثه، شدد رينيه فايلر على أن لاعبي الأهلي لا يعرفون معنى كلمة خوف سواء من فريق الهلال أو من أي منافس آخر في مسابقة دوري الأبطال، مؤكداً في الوقت ذاته أن الغيابات لن تكون مؤثرة على مستوى الفريق الأهلاوي في ظل تواجد البديل المناسب في جميع المراكز.

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