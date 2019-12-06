سيد عبد الحفيظ: قيد سعد سمير في القائمة الأفريقية حدث بسبب فايلر !

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن السبب الحقيقي وراء قيام النادي الأهلي بقيد المدافع سعد الدين سمير في قائمة المارد الأحمر الأفريقية الموسم الحالي يوم أمس الخميس.

وأكد سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات صحفية له أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي هو من طلب قيد اللاعب سعد الدين سمير في قائمة الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار أيضاً إلى أن فايلر يرى أن ضم مدافع جديد للقائمة سوف يكون داعماً للخطوط الدفاعية للمارد الأحمر في مشواره المرحلة القادمة في مسابقة دوري الأبطال، وخاصة بعد الوضعية التي عاشها الفريق في الجولة الأولى إثر طرد المدفع أيمن أشرف وعدم جاهزية البديل ليحل محله.

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مساء اليوم الجمعة مع ضيفه الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأنه قد تعرض للخسارة في أولى المباريات على يد مضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد دون مقابل.

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