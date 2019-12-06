ميتشو يشكر الزمالك وجماهيره رغم إقالته بعد 4 أشهر من التعاقد معه

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حرص المدرب الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه الشكر إلى النادي وجماهيره، بالرغم من قيام مجلس إدارة القلعة البيضاء بإقالته من منصبه بعد 4 أشهر فقط من التعاقد معه.

وقام ميتشو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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ممتن جداً لجميع المسؤولين عن رياضة كرة القدم في مصر، وخاصة أولئك الذين يحملون الزمالك في قلوبهم على تلك الرحلة التي لا تُنسى، خالص التقدير والشكر للاعبين والجهاز الفني والإدارة، كان من الشرف والسعادة العمل وحب كرة القدم معكم، حظ سعيد لكم وأتمنى التوفيق والخير للجميع.

يُذكر أن إقالة المدرب ميتشو من منصب المدير الفني للفارس الأبيض جاءت بعد خسارته القاسية على يد فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتُعتبر هذه الخسارة هي الرابعة لفريق الزمالك مع ميتشو منذ التعاقد معه قبل 4 أشهر من الآن، علماً بأن المدرب الصربي نجح في قيادة أبناء القلعة البيضاء للتتويج بلقب كأس مصر في نهاية الموسم الماضي.

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