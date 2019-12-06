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شهد منتصف الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، حيث شهدت هذه الجولة استمرار الصراع على اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي، إضافة إلى الخسارة الأولى للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريقه الجديد توتنهام هوتسبير.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الخامسة عشر، ولكن قبل سوف نستعرض لكم أولاً جميع نتائج مباريات هذه الجولة الخامسة عشر.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020:

كريستال بالاس 0/1 بورنموث.

بيرنلي 4/1 مانشستر سيتي.

تشيلسي 1/2 فريق أستون فيلا.

ليستر سيتي 0/2 واتفورد.

ساوثهامبتون 1/2 نورويتش سيتي.

ولفرهامبتون 0/2 وست هام يونايتد.

مانشستر يونايتد 1/2 توتنهام هوتسبير.

ليفربول 2/5 إيفرتون.

شيفيلد يونايتد 2/0 نيوكاسل يونايتد.

أرسنال 2/1 برايتون أند هوف ألبيون.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الخامسة عشر:

ليفربول، 43 نقطة. ليستر سيتي، 35 نقطة. مانشستر سيتي، 32 نقطة. تشيلسي، 29 نقطة. ولفرهامبتون، 23 نقطة. مانشستر يونايتد، 21 نقطة. كريستال بالاس، 21 نقطة. توتنهام هوتسبير، 20 نقطة. شيفيلد يونايتد، 19 نقطة. أرسنال، 19 نقطة. نيوكاسل يونايتد، 19 نقطة. بيرنلي، 18 نقطة. برايتون أند هوف ألبيون، 18 نقطة. بورنموث، 16 نقطة. وست هام يونايتد، 16 نقطة. أستون فيلا، 15 نقطة. ساوثهامبتون، 15 نقطة. إيفرتون، 14 نقطة. نورويتش سيتي، 11 نقطة. واتفورد، 8 نقاط.

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