تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق الهلال السوداني، ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الأهلي والهلال السوداني منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه الهلال السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / سعد الدين سمير / محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

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