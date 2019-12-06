مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6/12/2019 .. الأهلي والهلال وإنتر ضد روما

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الجمعة بعض المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إضافة إلى بعض مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وأيضاً بعض مباريات دور ال32 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

العين / التعاون، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، المعلق عائد العصيمي، الساعة 14:25 ظهراً.

النجوم / الأهلي، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد البخيتان، الساعة 16:25 عصراً.

النصر / البكيرية، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق خالد اليوسف، الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

سموحة / العبور، كأس مصر، دور ال 32، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد أبو العلا، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الغياتي، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

إنبي / الترسانة، كأس مصر، دور ال32، قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة، قناة تايم سبورت HD هيثم هيبة، الساعة الخامسة مساءً.

فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية / الرجاء البيضاوي المغربي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة السادسة مساءً.

الأهلي / الهلال السوداني، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة التاسعة مساءً.

الترجي الرياضي التونسي / شبيبة القبائل الجزائري، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة التاسعة مساءً.

ليل / بريست، الدوري الفرنسي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الثامنة مساءً.

نيم / أولمبيك ليون، الدوري الفرنسي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

آينتراخت فرانكفورت / هيرتا برلين، الدوري الألماني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

إنتر / روما، الدوري الإيطالي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

فياريال / أتلتيكو مدريد، الدوري الاسباني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة العاشرة مساءً.

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