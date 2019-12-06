تشكيل إنتر المتوقع في مباراة الليلة أمام روما في الدوري الإيطالي

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يشهد ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا مساء اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إنتر ضيفه فريق روما، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020.

تنطلق مباراة إنتر وروما تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً السبت بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة إنتر وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل إنتر المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه روما:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دامبروزيو / ستيفان دي فري / ميلان سكرينيار.

خط الوسط: أنطونيو كاندريفا / مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / كوادو أسامواه / ستيفانو سينسي.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: الإيطالي أنطونيو كونتي.

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