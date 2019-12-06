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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم غداً السبت وحتى مساء يوم الإثنين المقبل.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، وفي مقدمتها مباراة ديربي مدينة مانشستر بين مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين وبين ضيفه مانشستر يونايتد.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

إيفرتون / تشيلسي، السبت 7 ديسمبر 2019، ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

بورنموث / ليفربول، ملعب فيتاليتي، الساعة الخامسة مساءً.

توتنهام هوتسبير / بيرنلي، ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة لندن، الساعة الخامسة مساءً.

واتفورد / كريستال بالاس، ملعب فيِكاردج رود، الساعة الخامسة مساءً.

مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد، ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

أستون فيلا / ليستر سيتي، الأحد 8 ديسمبر 2019، ملعب فيلا بارك، الساعة الرابعة عصراً.

نيوكاسل يونايتد / ساوثهامبتون، ملعب سانت جيمس بارك، الساعة الرابعة عصراً.

نورويتش سيتي / شيفيلد يونايتد، ملعب كارو رود، الساعة الرابعة عصراً.

برايتون أند هوف ألبيون / ولفرهامبتون، ملعب فالمر، الساعة السادسة والنصف مساءً.

وست هام يونايتد / أرسنال، الإثنين 9 ديسمبر 2019، الملعب الأولمبي في العاصمة لندن، الساعة العاشرة مساءً.

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