موعد مباراة ليفربول وبورنموث بمشاركة “محمد صلاح” السبت 7/12/2019

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق بورنموث في مساء يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على ملعب فيتاليتي على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبورنموث، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبورنموث، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وبورنموث قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق بورنموث في مساء يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على ملعب فيتاليتي على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، ستكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، كما ستكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وبورنموث

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة عزفه المنفرد على الصعيد المحلي الموسم الجاري.

ويعلم فريق ليفربول جيداً أن الحفاظ على ذلك النسق العالي من الانتصارات في المباريات، سوف يجعله أقرب من أي وقت مضى من أجل التتويج بلقب البريميرليج في نهاية المطاف لأول مرة منذ عام 1990، نظراً لما تُشكله هذه السلسلة من النتائج الإيجابية من ضغط هائل على فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن هذه السلسلة الإيجابية جعلت الفارق يتسع بين ليفربول المتصدر وبين مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 11 نقطة كاملة، مما يجعل فريق الريدز في حالة معنوية لا مثيل لها على الإطلاق قبل أربع جولات فقط من نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

ويُدرك فريق ليفربول في الوقت ذاته أن كل ذلك لا يعني بالضرورة حسم أمر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة وأن الفريق قد تعلم جيداً من درس قاسي تلقاه في الموسم الماضي، حيث كان متفوقاً بفارق 7 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي مع نهاية الدور الأول، قبل أن يتعثر في أكثر من مباراة خلال الدور الثاني ومن ثم فقد اللقب في الجولة الأولى بفارق نقطة وحيدة.

ومن جانبه، يعلم الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول أن هذه الفترة الحالية ستكون صعبة للغاية على لاعبيه، بسبب ضغط المباريات الهائل على مستوى جميع المسابقات التي يتواجد فيها فريق الريدز، علماً بأن تحقيق الانتصار مطلع الأسبوع الحالي على حساب فريق بورنموث، سوف يُعطيه دافعاً كبيراً قبل لقائه الحاسم المقبل أمام مضيفه فريق سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

وإليكم الآن نتائج فريق ليفربول في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ليفربول 1/3 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس 2/1 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 1/1 نابولي الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 1/2 برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 2/5 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج آخر 5 مباريات خاضها فريق بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

بورنموث 0/1 مانشستر يونايتد.

نيوكاسل يونايتد 1/2 بورنموث.

بورنموث 2/1 ولفرهامبتون.

توتنهام هوتسبير 2/3 بورنموث.

كريستال بالاس 0/1 بورنموث.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من ليفربول وبورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 15 جولة:

ليفربول، المركز الأول، 43 نقطة.

بورنموث، المركز الرابع عشر، 16 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج آخر 6 مواجهات مباشرة جمعت بين ليفربول وبورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

بورنموث 3/4 ليفربول، الأحد 4 ديسمبر 2016.

ليفربول 2/2 بورنموث، الأربعاء 5 أبريل 2017.

بورنموث 4/0 ليفربول، الأحد 17 ديسمبر 2017.

ليفربول 0/3 بورنموث، السبت 14 أبريل 2018.

بورنموث 4/0 ليفربول، السبت 8 ديسمبر 2018.

ليفربول 0/3 بورنموث، السبت 9 فبراير 2019.

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