تايم سبورت تُعلن إذاعة مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً الليلة !

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يترقب عشاق النادي الأهلي في كل مكان الصدام المرتقب الذي سيجمع مساء اليوم الجمعة بين الأهلي والهلال السوداني على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك تحديداً عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، على أن يتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي التعليق على المباراة.

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ومن جانبها، حرصت قناة تايم سبورت المصرية على إسعاد جماهير القلعة الحمراء في كل مكان، بعدما قررت إذاعة مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً على التردد الأرضي داخل مصر فقط، على أن يتولى المعلق محمد الكواليني التعليق على المواجهة.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني تحديداً بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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