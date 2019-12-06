محامى النقاز يتحدى رئيس الزمالك ويؤكد أحقية اللاعب في التعاقد مع أي نادي

Advertisements

حرص أنيس بن ميم محامي النجم التونسي حمدي النقاز على تحدي رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدما قام الأخير يوم أمس الخميس بالتأكيد بشكل علني على حصول اللاعب التونسي على مستحقاته المادية حتى شهر يناير من العام المقبل 2020.

وأكد أنيس بن ميم خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” أنه يتحدى رئيس نادي الزمالك بإظهار ملحق العقد الذي ينص على حصول حمدي النقاز على مستحقاته على طريقتين.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن رئيس الزمالك أظهر لجماهير القلعة البيضاء خلال مقطع الفيديو العقد بالفعل المبرم بين الطرفين، ولكنه لم يقم بإظهار ملحق العقد الذي ينص على حصول النقاز على 50% من قيمة العقد في الدفعة الأولى خلال موسم 2018 / 2019.

وشدد بن ميم في حديثه على أن النقاز من المفترض أن يحصل على بقية مستحقاته المادية على 10 دفعات أخرى بشكل شهري بداية من شهر أغسطس 2019 وحتى شهر مايو 2020، مؤكداً أن رئيس نادي الزمالك ليس لديه أي مستند رسمي يُظهر بالفعل أن حمدي النقاز حصل على مستحقاته في الأشهر الأربعة الماضية.

وعن المحطة القادمة للنجم التونسي، أوضح أنيس بن ميم أن اللاعب رفض تماماً فكرة تمثيل أي نادي مصري آخر سواء الأهلي أو غيره احتراماً لنادي الزمالك وجماهيره العريقة، مشدداً على أن النقاز يحق له الانتقال حالياً لأي نادي آخر بعدما تم فسخ عقده بشكل رسمي مع نادي الزمالك، كما أكد أيضاً أنه قام بتقديم شكوى رسمية للفيفا بحق الزمالك للحصول على بقية المستحقات المتأخرة.

إقرأ أيضاً: تايم سبورت تُعلن إذاعة مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً الليلة !