رسمياً .. تشيلسي يعود للميركاتو بعد قبول استئنافه أمام المحكمة الرياضية

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية بشكل رسمي اليوم الجمعة قبول طلب الاستئناف الذي تقدم به نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك اعتراضاً منه على العقوبة التي تم توقيعها عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الدولي قد حرم تشيلسي من إجراء أي صفقات على الإطلاق لمدة موسمين بداية من الميركاتو الصيفي الماضي، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه وصل قدرها إلى مبلغ 600 ألف فرانك سويسري، بسبب بعض الانتهاكات التي قام بها النادي بحق اللاعبين الشباب.

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وأكدت محكمة التحكيم الرياضية اليوم أن نادي تشيلسي بات بإمكانه الآن الدخول في سوق الإنتقالات بداية الميركاتو الشتوي القادم بصورة طبيعية، إضافة إلى تقليص الغرامة المالية التي تم فرضها عليه من طرف الفيفا إلى النصف فقط أي 300 ألف فرانك سويسري.

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