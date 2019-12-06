كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بريميرو دي أغوستو

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وتُقام مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو مساء يوم غداً السبت على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو:

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / حازم إمام / محمد عبد الشافي / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد حسن / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمد أوناجم / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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