فايلر يستبعد صلاح محسن من حساباته الليلة أمام الهلال السوداني

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قرر عدم الاعتماد على المهاجم الشاب صلاح محسن في لقاء الليلة أمام فريق الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن المدرب السويسري سوف يُفاضل بين الثلاثي جونيور أجايي ووليد أزارو، إضافة إلى مروان محسن من أجل اختيار واحد منهم للتواجد في مركز المهاجم الصريح أمام الهلال السوداني مساء اليوم.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك القرار من طرف رينيه فايلر جاء لأسباب فنية، نظراً لعدم تعرض اللاعب الشاب إلى أي إصابة على الإطلاق قبل ساعات قليلة من موعد هذه المباراة.

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