موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في البريميرليج السبت 7/12/2019

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موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين لملاقاة ضيفه وجاره فريق مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر مساء يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على ملعب الاتحاد على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ديربي مانشستر، إضافة إلى عشاق نادي مانشستر سيتي وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين لملاقاة ضيفه وجاره فريق مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر مساء يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على ملعب الاتحاد على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ستكون مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام جاره فريق مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل استعادة الثقة في نفسه وأيضاً استعادة ثقة جماهيره بعد التعثرات الأخيرة التي سقط فيها في شهر نوفمبر الماضي.

ويُدرك فريق مانشستر سيتي جيداً أن فوزه في لقاء الديربي لا يعني فقط مجرد زعامة المدينة أو حتى الحصول على النقاط الثلاث، بل يعني أنه نجح من جديد في العودة إلى المسار الصحيح من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي مع فريق ليفربول المتصدر.

ومن المؤكد أن وصول الفارق مع فريق ليفربول المتصدر إلى 11 نقطة كاملة حتى الآن قد وضع ضغوطات هائلة على لاعبي فريق مانشستر سيتي، وخاصة في ظل كثرة التحديات التي تنتظرهم الأشهر القادمة على مستوى جميع المسابقات وليس فقط على مستوى البريميرليج.

ويعلم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي أن الأمر الأهم الآن ليس هو التركيز على مطاردة فريق ليفربول، وإنما التركيز فقط على تحقيق الانتصارات أولاً قبل النظر إلى المنافسين، حتى يتمكن من الاستمرار في المنافسة على اللقب إلى الأسابيع الأخيرة من عمر الموسم.

على الجانب المقابل، يبدو فريق مانشستر يونايتد في وضعية جيدة نوعاً ما قبل خوضه لقاء الديربي أمام مانشستر سيتي، وخاصة بعدما فاز في الأيام القليلة الماضية على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أولد ترافورد، مما جعله يعود مجدداً للمنافسة بقوة على إحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومن جانبه، أشعل النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق الشياطين الحمر مباراة الديربي قبل موعدها، بسبب تصريحاته الساخرة من فريق مانشستر سيتي وخاصة تاريخه بعدما قضى سنوات طويلة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعيداً عن البريميرليج.

وبكل تأكيد سوف تُساهم هذه التصريحات في توتر الأجواء بين طرفي الديربي بدون أدنى شك، وذلك سواء بين الجماهير في المدرجات أو خاصة بين اللاعبين على أرض الملعب، على أمل ألا ينعكس ذلك سلبياً على المستوى الفني للمباراة في نهاية المطاف.

وإليكم الآن نتائج آخر 5 مباريات خاضها فريق مانشستر سيتي في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ليفربول 1/3 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 1/2 تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 1/1 شاختار الأوكراني، دوري أبطال أوروبا.

نيوكاسل يونايتد 2/2 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرنلي 4/1 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج آخر 5 مباريات خاضها فريق مانشستر يونايتد في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

مانشستر يونايتد 1/3 برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

شيفيلد يونايتد 3/3 مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستانا من كازاخستان 1/2 مانشستر يونايتد، الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد 2/2 فريق أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/2 توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز.

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