القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد السبت 7/12/2019

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي، وأيضاً عشاق مباراة ديربي مانشستر لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، سوف يكون متاحاً أمام عشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي في كل مكان حول العالم متابعة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مساء يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، وذلك بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات المفتوحة الناقلة للمُباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، يرغب كل عاشق لنادي مانشستر سيتي في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مساء يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي مانشستر يونايتد متابعة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

وإليكم الآن نتائج اخر 6 مواجهات مباشرة جمعت بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على مستوى جميع المسابقات:

مانشستر سيتي 0/0 مانشستر يونايتد، الخميس 27 أبريل 2017، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 0/2 مانشستر يونايتد، الجمعة 21 يوليو 2017، مباراة ودية.

مانشستر يونايتد 2/1 مانشستر سيتي، الأحد 10 ديسمبر 2017، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 3/2 مانشستر يونايتد، السبت 7 أبريل 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 1/3 مانشستر يونايتد، الأحد 11 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 2/0 مانشستر سيتي، الأربعاء 24 أبريل 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز.

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