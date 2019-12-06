موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني السبت 7/12/2019

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موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق إسبانيول في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وإسبانيول قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق إسبانيول في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، ستكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وإسبانيول

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق إسبانيول في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه حتى يستمر في صراعه الشرس للغاية على صدارة الترتيب رفقة غريمه التقليدي فريق برشلونة.

ويمر الفريق الملكي بفترة طيبة للغاية في الآونة الأخيرة على مستوى جميع المسابقات، مما جعل جماهيره تطمح في الظفر بالألقاب الموسم الجاري بعد الخروج من الموسم الماضي بدون إحراز أي لقب سوى كأس العالم للأندية، وهو الأمر الذي لا يليق بفريق مثل ريال مدريد في نهاية المطاف في ظل الجيل الحالي التاريخي الذي حقق العديد من الألقاب السنوات الماضية.

ومن جانبه، يخشى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد أن يؤثر عامل الإصابات على فريقه بشكل سلبي، بعدما تأكد غياب النجم البلجيكي إدين هازارد مثله مثل زميله البرازيلي مارسيلو فييرا الفترة القادمة بداعي الإصابة، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول قدرة النجم الويلزي جاريث بيل على المشاركة في لقاء إسبانيول.

وإليكم الآن نتائج فريق ريال مدريد في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ريال مدريد 0/6 غلطة سراي التركي، دوري أبطال أوروبا.

إيبار 4/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 1/3 ريال سوسيداد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 2/2 باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

ديبورتيفو ألافيس 2/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج فريق إسبانيول في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

إسبانيول 0/6 لودوغوريتس البلغاري، الدوري الأوروبي.

أتلتيكو مدريد 1/3 إسبانيول، الدوري الإسباني.

إسبانيول 1/1 خيتافي، الدوري الإسباني.

فيري المجري 2/2 إِسبانيول، الدوري الأوروبي.

إسبانيول 4/2 أوساسونا، الدوري الإسباني.

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