خبير لوائح يُطالب اتحاد الكرة بتغيير اسم ملعب السلام إلى ملعب الأهلي

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حرص محمد فضل الله المستشار الدولي في اللوائح والقوانين الرياضية على مطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة تغيير اسم ملعب السلام إلى ملعب الأهلي، بعدما تحصل النادي الأهلي على الملعب المذكور سلفاً كحق انتفاع لمدة 25 سنة قادمة.

وأكد محمد فضل خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن اللوائح والقوانين تمنح النادي الأهلي الآن الصلاحية لتسمية ملعب السلام باسمه، بعدما انتقلت ملكية الملعب من الدولة إلى النادي الأهلي لمدة 25 عاماً.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك يعني أن الاتحاد المصري بات مُجبراً على تعديل اسم الملعب في بياناته مثله مثل الجهات الرسمية في الدولة، حيث يمنح حق الانتفاع الأهلي حرية التصرف في المنشأة التي يمتلكها حتى نهاية العقد وعودة الملعب إلى الدولة مجدداً.

وفي ختام حديثه، شدد على أن النادي الأهلي بات هو المتحكم الوحيد الآن في ملعب السلام أي ملعبه الجديد، مؤكد أن اتحاد الكرة لا يستطيع أن يفرض على الأهلي إقامة أي مباراة لنادي آخر على أرضية الملعب، إلا في حالة الحصول على موافقة الأهلي مع حصول الأخير أيضاً على قيمة إيجار الملعب.

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