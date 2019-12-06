فايلر يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام الهلال السوداني

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني تحديداً بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

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وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الهلال السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / أحمد فتحي / محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي قفشة / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل الهلال السوداني الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه الأهلي:

حراسة المرمى: جمال سالم.

خط الدفاع: عبد اللطيف بوي / ميرغني / فارس عبد الله / أطهر الطاهر.

خط الوسط: أبو عاقلة عبد الله / نصر الدين الشغيل / سليم برشاوي / محمد دراج / نزار حامد.

خط الهجوم: محمد موسى.

المدير الفني: السوداني صلاح آدم.

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