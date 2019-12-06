موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني السبت 7/12/2019

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موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق ريال مايوركا في مساء يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وريال مايوركا قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق ريال مايوركا في مساء يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا، ستكون مباراة برشلونة وريال مايوركا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وريال مايوركا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وريال مايوركا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفر باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وريال مايوركا

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق ريال مايوركا في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على حصد النقاط الكاملة لمواصلة الصراع على لقب الليغا الإسبانية مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

وبكل تأكيد سوف يخوض البارسا هذه المباراة السهلة أمام ريال مايوركا، وهو في حالة معنوية مرتفعة للغاية ولا مثيل لها بعد فوزه المثير في قمة الجولة الماضية على حساب مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف وحيد دون مقابل قبل لحظات من نهاية اللقاء.

ومنح ذلك الانتصار الصعب الفريق الكتالوني الثقة اللازمة من أجل استكمال مشوارهم في جميع المسابقات الموسم الحالي، علماً بأن فريق برشلونة ينتظره العديد من العقبات الصعبة في الأسابيع القادمة وفي مقدمتها مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وإليكم الآن نتائج فريق برشلونة في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات سواء المحلية أو القارية:

برشلونة 0/0 سلافيا براغ التشيكي، دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 1/4 سيلتا فيغو، الدوري الإسباني.

ليغانيس 2/1 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 1/3 بوروسيا دورتموند الألماني، دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد 1/0 برشلونة، الدوري الإسباني.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق ريال مايوركا في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية في مسابقة الدوري الإسباني:

ريال مايوركا 2/2 أوساسونا.

بلد الوليد 0/3 ريال مايوركا.

ريال مايوركا 1/3 فياريال.

ليفانتي 1/2 ريال مايوركا.

ريال مايوركا 2/1 ريال بيتيس.

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