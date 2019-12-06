مباراة الأهلي والهلال السوداني .. المارد الأحمر يتقدم بثنائية في الشوط الأول

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراته مع ضيفه فريق الهلال السوداني متقدماً بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي تجمع بين الطرفين حالياً على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وسجل أهداف المارد الأحمر في الشوط الأول كلاً من النجم حسين الشحات في الدقيقة 15، قبل أن يُضاعف النجم رمضان صبحي من تقدم فريقه بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

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ومن جانبه، ظهر فريق الهلال السوداني بصورة باهتة للغاية خلال مجريات الشوط الأول من اللقاء، حيث لم يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى النجم محمد الشناوي.

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