الأهلي يستعيد توازنه في دوري الأبطال بفوزه على الهلال بثنائية

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استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توازنه من جديد على المستوى القاري، عقب فوزه على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وسجل أهداف الأهلي في المباراة كلاً من حسين الشحات في الدقيقة 15، ثم رمضان صبحي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء تحصل عليها زميله النيجيري جونيور أجايي.

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ومن جانبه، تمكن المدافع أطهر الطاهر من تسجيل الهدف الشرفي الوحيد لمصلحة فريق الهلال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، إلا أن ذلك الهدف لم يكن له أي فائدة على الإطلاق في نهاية المطاف.

وجاءت مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، ليحصد بالتالي المارد الأحمر النقاط الكاملة لأول مرة في مرحلة المجموعات للنسخة الحالية.

يُذكر أن الفريق الأهلاوي كان قد بدأ مشواره بطريقة ليست مثالية، من خلال التعرض إلى الخسارة على يد مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد دون مقابل.

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