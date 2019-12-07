الهلال يُقيل مدربه صلاح آدم رسمياً بعد الخسارة من الأهلي

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أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بشكل رسمي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة إقالة المدرب صلاح آدم من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الخسارة التي تعرض لها على يد مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد محمود جبارة مدير الكرة بالنادي السوداني خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر” أن قرار الإقالة بات رسمياً من طرف مجلس إدارة الهلال بعد الخسارة على يد المارد الأحمر.

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وأشار أيضاً إلى عدم حدوث أي مشاكل على الإطلاق في غرفة خلع ملابس الهلال بعد نهاية المباراة، وخاصة في ظل حالة الحسرة التي سيطرت على جميع اللاعبين بسبب النتيجة السلبية التي خرجوا بها من اللقاء.

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