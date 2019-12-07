ماكليش يؤكد تدخل رئيس الزمالك في عمل المدربين ويصف العمل معه بالمعقد

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كشف المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وذلك بخصوص الفترة التي قضاها في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في عام 2016.

وأكد أليكس ماكليش خلال تصريحات له لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن تلك الفترة التي درب فيها فريق الزمالك من شهر فبراير 2016 وحتى شهر مايو من العام ذاته كانت معقدة للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

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وأشار أيضاً إلى أن رئيس نادي الزمالك كان يتدخل في عمله بشكل مباشر، من خلال الحديث معه حول ضرورة بعض اللاعبين إضافة إلى تغيير مراكز أخرين على أرض الملعب، بالرغم من أن الفريق كان يسير وقتها بشكل جيد ويُحقق الانتصارات.

وفي ختام حديثه، شدد ماكليش على أن نجلي رئيس الزمالك الحالي طمأنوه وقتها بأن مصيره لن يكون مثل مصير بقية المدربين الذين سبقوه، وذلك فيما يتعلق بالتدخل في عمله أو حتى إقالته بعد أشهر قليلة من التعاقد معه.

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