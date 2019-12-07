مشادة كلامية بين أحمد فتحي ورامي ربيعة بعد الفوز على الهلال السوداني !

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كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل المشادة الكلامية التي وقعت بين كلاً من الثنائي أحمد فتحي ورامي ربيعة، بعد نهاية مباراة الأهلي والهلال السوداني التي فاز فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت المصادر أن أحمد فتحي قام بتحميل زميله رامي ربيعة مسؤولية الهدف الذي تم تسجيله في شباك الأهلي في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، مما جعل ربيعة يغضب بشدة رافضاً تحمل مسؤولية الهدف وحده.

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وأشارت أيضاً إلى أن الأمور هدأت بين الثنائي بعدما تدخل كلاً من حسين الشحات ومروان محسن للفصل بينهما، قبل أن ينتقل الجميع إلى غرفة خلع الملابس دون الكشف عن أي تطورات جديدة بخصوص الموضوع.

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