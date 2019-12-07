تصرف جماهير الأهلي يُثير إعجاب أحمد شوبير بعد مباراة الهلال السوداني

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حرص الكابتن أحمد شوبير الإعلامي المعروف على الإشادة بتصرف جماهير الأهلي بعد نهاية مباراة الأهلي والهلال السوداني، من خلال قيامهم بتنظيف مدرجات ملعب السلام حتى يعود إلى وضعه قبل انطلاقة المباراة.

وقام أحمد شوبير بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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جمهور النادي الأهلي يقوم بتنظيف الملعب عقب المباراة.

يُذكر أن المارد الأحمر فاز مساء يوم أمس الجمعة على حساب ضيفه الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

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