مواعيد مباريات اليوم السبت 7/12/2019 .. ليفربول وبورنموث وبرشلونة ضد ريال مايوركا

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة والمهمة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم السبت 7/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم السبت العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي مقدمتها مباراة الديربي بين مانشستر سيتي وبين ضيفه مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى قمة الأسبوع في مسابقة الدوري الألماني بين بوروسيا مونشنغلادباخ وبين ضيفه بايرن ميونخ.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم السبت 7/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

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ريال مدريد / إسبانيول، الدوري الاسباني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة الثانية ظهراً.

ليفانتي / فالنسيا، الدوري الاسباني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة السابعة والنصف مساءً.

برشلونة / ريال مايوركا، الدوري الاسباني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة العاشرة مساءً.

إيفرتون / تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

بورنموث / ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق يوسف سيف، الساعة الخامسة مساءً.

توتنهام هوتسبير / بيرنلي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق سمير اليعقوبي، الساعة الخامسة مساءً.

مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الصفا / الاتحاد، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، المعلق جعفر الصليح، الساعة 16:25 عصراً.

الهلال / الجبلين، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق عبدالله الغامدي، الساعة الخامسة إلا ربع مساءً.

بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي / النجم الساحلي التونسي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الثالثة عصراً.

بيترو الأنجولي / اتحاد العاصمة الجزائري، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الثالثة عصراً.

زيسكو يونايتد الزامبي / مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد، الساعة السادسة مساءً.

الوداد البيضاوي المغربي / صن داونز الجنوب أفريقي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة التاسعة مساءً.

الزمالك / بريميرو دي أغوستو الأنجولي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة التاسعة مساءً.

أودينيزي / نابولي، الدوري الإيطالي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة السابعة مساءً.

لاتسيو / يوفنتوس، الدوري الإيطالي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

بوروسيا مونشنغلادباخ / بايرن ميونخ، الدوري الألماني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

بوروسيا دورتموند / فورتونا دوسلدورف، الدوري الألماني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

باير ليفركوزن / شالكه، الدوري الألماني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق محمد السعدي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مونبلييه / باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة السادسة والنصف مساءً.

موناكو / أميان، الدوري الفرنسي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة التاسعة مساءً.

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