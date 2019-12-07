تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام بريميرو دي أغوستو في دوري أبطال إفريقيا

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنغولي، ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو منقولة بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD المجانية على التردد الأرضي داخل مصر فقط، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويسعى الفارس الأبيض للعودة من جديد إلى المسار الصحيح بعد خسارته في الجولة الأولى على يد فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

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