تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد ظهر اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق إسبانيول، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إسبانيول:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / فالفيردي / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: رودريجو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعى الفريق الملكي لمواصلة عروضه الجيدة في مسابقة الليغا الإسبانية، بعدما فاز بصعوبة في الجولة الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد، على أمل ألا تؤثر عليه الإصابات العديدة في صفوفه.

وتتمثل أبرز هذه الغيابات في كلاً من النجم البلجيكي إدين هازارد، إضافة إلى النجم البرازيلي مارسيلو فييرا.

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