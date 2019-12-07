بعد مباراة الأهلي والهلال .. تايم سبورت تُعلن إذاعة مباراة الزمالك الليلة مجاناً !

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لا تزال قناة تايم سبورت المصرية تعمل جاهدة على إسعاد الشعب المصري والوسط الرياضي تحديداً، بعدما نقلت مباراة الأهلي والهلال السوداني في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا مساء يوم أمس الجمعة مجاناً على التردد الأرضي لها داخل مصر فقط.

وأعلنت القناة من جديد عن مفاجأة أخرى من خلال نقل مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو الأنجولي في المسابقة ذاتها مساء اليوم السبت مجاناً أيضاً عبر التردد الأرضي، على أن يتولى المعلق حاتم بطيشة مهمة التعليق على المباراة.

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يُذكر أن لقاء الزمالك وبريميرو دي أغوستو سوف يُذاع عبر البث الفضائي على القمر الصناعي نايل سات من خلال قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، على أن يتولى المعلق علي محمد علي مهمة التعليق على المباراة.

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