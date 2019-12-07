محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام بورنموث في البريميرليج

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يشهد ملعب فيتاليتي على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بورنموث ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ليفربول وبورنموث تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

ويأمل فريق ليفربول في مواصلة انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى 32 دون خسارة على مستوى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أمل التتويج باللقب في نهاية المطاف لأول مرة منذ موسم 1989 / 1990.

يُذكر أن فريق الريدز كان قد فاز في الجولة الماضية على حساب ضيفه وجاره فريق إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود.

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