تشكيل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد المتوقع الليلة في البريميرليج

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يشهد ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر سيتي ضيفه فريق مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: إِيدرسون مواريس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / فيرناندينيو / بنجامين ميندي.

خط الوسط: رودريجو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / رحيم ستيرلينغ / جابرييل جيسوس.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي:

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حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيِساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شو.

خط الوسط: فريد / ماكتوميناي / داني جيمس / خوان ماتا / جيسي لينجارد.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

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