محمود متولي يعود لتدريبات الأهلي بداية من يوم الأحد

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أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن اللاعب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يعود للمشاركة في تدريبات المارد الأحمر بداية من يوم غداً الأحد.

وأوضح خالد محمود خلال تصريحات له عبر الموقع الرسمي للأهلي اليوم السبت أن محمود متولي تعافى بنسبة كبيرة من الإصابة التي كانت قد لحقت به مؤخراً على مستوى العضلة الخلفية، مما يجعله بالتالي جاهزاً للجري منفرداً حول ملعب مختار التتش.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب لا يزال في حاجة إلى أسبوعين من التدريبات الفردية، على أن يخضع بعدها إلى فحوصات طبية جديدة لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي مع زملائه من جديد.

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