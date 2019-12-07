تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق ريال مايوركا، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

تنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وريال مايوركا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ريال مايوركا:

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حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجليه / جونيور فيربو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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