موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 7/12/2019

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موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي في مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم التونسي فرجاني ساسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وبريميرو دي أغوستو قبل مباراة الليلة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو

موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي في مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، ستكون مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD المجانية على التردد الأرضي داخل مصر فقط.

آخر تحضيرات الزمالك وبريميرو دي أغوستو

موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة مساء اليوم أمام ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة، بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات على يد مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكانت هذه الهزيمة سبباً في حدوث العديد من التغييرات داخل جدران القلعة البيضاء، من خلال قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بإقالة المدرب الصربي ميتشو من منصب المدير الفني للفارس الأبيض، قبل أن يتم التعاقد في الأيام الماضية مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لشغل المنصب ذاته.

على الجانب المقابل، يسعى فريق بريميرو دي أغوستو لحصد النقاط الثلاث الأولى له بدوره في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وخاصة بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الأولى أمام ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي.

وإليكم الآن نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الزمالك 1/2 المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/1 جينيراسيون فوت السنغالي، دوري أبطال إفريقيا.

إنبي 1/2 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية 0/3 الزمالك، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 1/3 الشرقية، كأس مصر.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات الزمالك ال4 القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

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الزمالك / بيراميدز، الخميس 12 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

طلائع الجيش / الزمالك، الإثنين 16 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / سموحة، الجمعة 20 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الإنتاج الحربي / الزمالك، الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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