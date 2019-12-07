محمد صلاح: الوقت مبكر للحديث عن مواجهة الأهلي في كأس مصر

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أكد الكابتن محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية، من أجل الحديث عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي والترسانة في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2019 / 2020.

وأشار محمد صلاح خلال تصريحات له عبر برنامج “إلعبها صح” إلى أن موعد مباراة الأهلي والترسانة لا يزال لم يتم الكشف عنه بعد من طرف لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مثلما هو حال بقية مباريات الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

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وأوضح أيضاً أنه ليس من الطبيعي أن يُفكر فريقه بهذه المباراة منذ الآن، نظراً لأن موعدها مجهول وبالتالي يُمكن أن يحدث أي شيء وقتها بالنسبة إلى الطرفين.

وشدد محمد صلاح على أن الأهم الآن بالنسبة لفريقه الترسانة هو ضرورة تحسين نتائجه أولاً في دوري الدرجة الثانية، حتى يرتقي مستوى اللاعبين نوعاً ما قبل الصدام مع الأهلي، على أن يعود جميع اللاعبين المصابين قبل ذلك اللقاء.

يُذكر أن فريق الترسانة كان قد فجر مفاجأة مدوية من العيار الثقيل من خلال إقصائه فريق إنبي في دور ال32 من مسابقة كأس مصر، ليضرب بالتالي موعداً مع المارد الأحمر في الدور ثمن النهائي بعدما تخطى الأخير عقبة فريق بني سويف في الدور الماضي.

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