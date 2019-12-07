موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بمشاركة “تريزيجيه” الأحد 8/12/2019

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موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي في يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 على ملعب فيلا بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي أستون فيلا وأيضاً عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليستر سيتي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من أستون فيلا وليستر سيتي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي

موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي في يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 على ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة أستون فيلا وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، ستكون مباراة أستون فيلا وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، كما ستكون مباراة أستون فيلا وليستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أستون فيلا وليستر سيتي

موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، يدخل فريق أستون فيلا غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق ليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على الخروج من الوضعية الصعبة التي مر بها طيلة الأسابيع الماضية، من أجل الابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط خوفاً من العودة مجدداً إلى الدرجة الأولى الموسم المقبل.

ويعلم فريق أستون فيلا جيداً مدى صعوبة مهمته في هذه المباراة الصعبة، نظراً إلى المسار المثالي الذي سار عليه فريق ليستر سيتي منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، مما جعله المنافس الرئيسي لفريق ليفربول على لقب البريميرليج.

ومن جانبه، يأمل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في مواصلة عروضه المميزة على المستوى الفردي مثلما كان الحال مؤخراً، علماً بأن رصيد أهداف الجناح المصري قد وصل حتى الآن إلى 3 أهداف في انتظار المزيد في الجولات القادمة.

على الجانب المقابل، يبدو فريق ليستر سيتي في وضعية مثالية للغاية في الآونة الأخيرة مع مدربه برندان رودجرز، مما جعل إدارة نادي الثعالب تُجدد عقده حتى عام 2025 من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق في السنوات المقبلة.

وإليكم الآن نتائج فريق أستون فيلا في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

أستون فيلا 2/1 ليفربول.

ولفرهامبتون 1/2 أستون فيلا.

أستون فيلا 0/2 نيوكاسل يونايتد.

مانشستر يونايتد 2/2 أستون فيلا.

تشيلسي 1/2 فريق أستون فيلا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج فريق ليستر سيتي في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

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كريستال بالاس 2/0 ليستر سيتي.

ليستر سيتي 0/2 أرسنال.

برايتون أند هوف ألبيون 2/0 ليستر سيتي.

ليستر سيتي 1/2 إيفرتون.

ليستر سيتي 0/2 واتفورد.

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