تشكيل ليفربول الرسمي الليلة أمام بورنموث .. محمد صلاح أساسي

Advertisements

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام مباراة ليفربول وبورنموث مساء اليوم السبت على ملعب فيتاليتي بداية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

Advertisements

وإليكم الآن تشكيل ليفربول الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / نابي كيتا.

خط الهجوم: أليكس أوكسليد تشامبرلين / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو.

وشهدت دكة بدلاء فريق ليفربول تواجد كلاً من الأسماء التالية: أدريان / ساديو ماني / شيردان شاكيري / ديفوك أوريجي / جونز / ألكسندر أرنولد / إليوت.

Advertisements

إقرأ أيضاً: موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بمشاركة “تريزيجيه” الأحد 8/12/2019