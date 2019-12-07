السيدات تقتحم عالم التحكيم لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية

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عاش الوسط الرياضي المصري بأكمله اليوم السبت على وقع حدث فريد للغاية من نوعه، بعدما اقتحمت السيدات عالم التحكيم لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية، من خلال تواجد سيدتان في طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري والنصر، ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2019 / 2020.

وشهدت مباراة الاتحاد السكندري والنصر تواجد الثنائي شاهنده المغربي، إضافة إلى منى عطا الله في طاقم تحكيم اللقاء الذي قاده الحكم صبري إبراهيم كحكم رئيسي.

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ولا تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور على السيدات في عالم التحكيم، إلا أنها تُعتبر الأولى التي يتم فيها الاعتماد على سيدتان في طاقم تحكيم نفس المباراة.

وسبق وأن اعتمدت لجنة الحكام على السيدة يارا عاطف كحكم مساعد في مباراة بيراميدز والنجوم يوم الخميس الماضي في مسابقة كأس مصر أيضاً، كما تم الاعتماد أيضاً على السيدة نورا سمير كحكم رابع في مباراة الجونة واف سي مصر.

وتأتي هذه الخطوة من طرف لجنة الحكام باتحاد الكرة في إطار سعيه لتطوير منظومة التحكيم لكرة القدم المصرية، إضافة إلى منح الخبرة اللازمة لجميع السيدات التي تُمارس مهنة التحكيم، حتى يكون لهم دوراً بارزاً في كرة القدم المصرية السنوات القادمة.

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