مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا .. النجم الساحلي ينفرد بالصدارة

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انفرد فريق النجم الساحلي التونسي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه اليوم السبت خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل أهداف فريق النجم الساحلي في مباراة اليوم كلاً من كريم عريبي في الدقيقة 23 والدقيقة 46، إضافة إلى حسام حاج حسن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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يُذكر أن فريق الأهلي كان قد فاز مساء يوم أمس الجمعة على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات المجموعة الثانية أيضاً.

وإليكم الآن ترتيب المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد نهاية مباريات الجولة الثانية:

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النجم الساحلي، يمتلك في رصيده 6 نقاط من فوزين. الأهلي، يمتلك في رصيده 3 نقاط من فوز وخسارة. الهلال، يمتلك في رصيده 3 نقاط من فوز وخسارة. بلاتينيوم ستارز، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق بعد خسارته في مباراتين.

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