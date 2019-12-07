صالح جمعة يحدد موقفه مع الأهلي في يناير

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يبحث اللاعب صالح جمعة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن أي عرضٍ خارجي من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء، سواء كان عقد الاحترافي ببيع نهائي أو الإعارة، خلال الميركاتو الشتوي، في يناير المقبل.

وقرر صالح جمعة الرحيل عن الأهلي بعدما توترت علاقته مع المدير الفني الفريق السويسري رينييه فايلر، وإبعاد جمعة من حساباته لتهربه من التدريبات مدعيا الإصابة.

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وقال جمعة، في تصريحات صحفية، إنه طلب من وكيل أعماله عبدالرحمن مجدي، تسويقه في الخليج واليونان أو البرتغال سعيا منه لاستعادة مستواه الفني والبدني، رافضا الخروج في أي عرض محلي.

وأشار جمعة إلى أنه تلقى عدة عروض من إنبي والاتحاد السكندري والدراويش، إلا أنه يتمسك بالقلعة الحمراء أو الاحتراق.

ومن المقرر أن ينتظم صالح جمعة في مران الفريق، غدا الأحد، عقب اكتمال جاهزيته من الإصابة التي كان يعاني منها، وأبعدته عن المشاركة في التدريبات.

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يشار إلى أن لاعبي النادي الأهلي حصلوا على راحة من التدريبات، اليوم، بعد مواجهة الهلال السوداني، أمس، على استاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.