موعد مباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج الأحد 8/12/2019

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موعد مباراة السعودية والبحرين، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب البحرين في مساء يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن المباراة النهائية في إطار مسابقة كأس الخليج 2019.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الخليجية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب السعودية، إضافة إلى عشاق النجم السعودي سالم الدوسري وأيضاً عشاق منتخب البحرين، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السعودية والبحرين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السعودية والبحرين، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من السعودية والبحرين قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في نهائي كأس الخليج.

موعد مباراة السعودية والبحرين

موعد مباراة السعودية والبحرين، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب البحرين في مساء يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن المباراة النهائية في إطار مسابقة كأس الخليج 2019.

وتنطلق مباراة السعودية والبحرين تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السعودية والبحرين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السعودية والبحرين، ستكون مباراة السعودية والبحرين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، كما ستكون مباراة السعودية والبحرين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة عبر القناتين.

وستكون مباراة السعودية والبحرين منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، وأخيراً ستكون مباراة السعودية والبحرين منقولة بشكل حصري عبر قناة الكويت الرياضية المجانية، فيما سيكون المعلق طارق الملا هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات السعودية والبحرين

موعد مباراة السعودية والبحرين، يدخل المنتخب السعودي غمار المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج أمام شقيقه المنتخب البحريني، وهو عازماً على العودة من جديد إلى منصة التتويج لأول مرة منذ عام 2003.

ومن جانبه، يأمل المنتخب البحريني في الظفر بأولى ألقابه في مسابقة كأس الخليج على مر التاريخ، علماً بأن آخر ألقاب المنتخب السعودي في عام 2003 كانت على حساب المنتخب البحريني في المباراة النهائية.

ومن المؤكد أن وصول كلاً من المنتخبين إلى المشهد الختامي للنسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج يُعتبر بمثابة المفاجأة الكبيرة، وخاصة وأن كلاً من الطرفين يُعتبر من الدول المقاطعة لدولة قطر، إلا أن كلاهما بات على أعتاب حمل الكأس الخليجية من قلب العاصمة القطرية الدوحة.

وإليكم الآن مشوار منتخب السعودية في النسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج 2019:

منتخب السعودية 3/1 منتخب الكويت، الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب السعودية 0/2 منتخب البحرين، الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب السعودية 1/3 منتخب عمان، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب السعودية 0/1 منتخب قطر، الدور نصف النهائي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم مشوار منتخب البحرين في النسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج 2019:

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منتخب البحرين 0/0 منتخب عمان، الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب البحرين 2/0 منتخب السعودية، الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب البحرين 2/4 منتخب الكويت، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب البحرين 2/2 منتخب العراق، وفاز منتخب البحرين بركلات الترجيح، الدور نصف النهائي.

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