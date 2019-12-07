محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول لفوز سهل على بورنموث بثلاثية

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حقق فريق ليفربول فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب فيتاليتي على أرض دولة إنجلترا.

وسجل أهداف ليفربول في المباراة كلاً من الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 35، إضافة إلى الغيني نابي كيتا في الدقيقة 44، فيما اختتم النجم المصري محمد صلاح أهداف فريقه في الدقيقة 54.

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وجاءت مباراة ليفربول وبورنموث ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، ليُعزز بالتالي فريق الريدز موقعه في صدارة ترتيب البريميرليج وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

وبناءً على هذه النتيجة، رفع فريق ليفربول رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما استقر رصيد فريق بورنموث عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب.

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