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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها منتصف الأسبوع الحالي وتحديداً في يومي الثلاثاء والأربعاء توالياً.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، علماً بأن هذه الجولة سوف تعرف حسم جميع البطاقات المتبقية للدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

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سالزبورج النمساوي / ليفربول، الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً.

نابولي الإيطالي / جينك البلجيكي، الساعة 19:55 مساءً.

تشيلسي الإنجليزي / ليل الفرنسي، الساعة العاشرة مساءً.

بوروسيا دورتموند الألماني / سلافيا براغ التشيكي، الساعة العاشرة مساءً.

أولمبيك ليون الفرنسي / لايبزيج الألماني، الساعة العاشرة مساءً.

بنفيكا البرتغالي / فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي، الساعة العاشرة مساءً.

أياكس أمستردام الهولندي / فالنسيا الإسباني، الساعة العاشرة مساءً.

إنتر الإيطالي / برشلونة الإسباني، الساعة العاشرة مساءً.

شاختار الأوكراني / أتالانتا الإيطالي، الأربعاء 11 ديسمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً.

دينامو زغرب الكرواتي / مانشستر سيتي الإنجليزي، الساعة 19:55 مساءً.

كلوب بروج البلجيكي / ريال مدريد الإسباني، الساعة العاشرة مساءً.

أتلتيكو مدريد الإسباني / لوكوموتيف موسكو الروسي، الساعة العاشرة مساءً.

باير ليفركوزن الألماني / يوفنتوس الإيطالي، الساعة العاشرة مساءً.

باريس سان جيرمان الفرنسي / غلطة سراي التركي، الساعة العاشرة مساءً.

أولمبياكوس اليوناني / النجم الأحمر الصربي، الساعة العاشرة مساءً.

بايرن ميونخ الألماني / توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الساعة العاشرة مساءً.

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