تشكيل الزمالك الرسمي الليلة أمام أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق أول أغسطس الأنجولي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الزمالك وأول أغسطس بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذا اللقاء يأتي ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

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وإليكم الآن تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق أول أغسطس الأنجولي:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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