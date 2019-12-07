بعد تألقه أمام بورنموث .. كلوب يؤكد جاهزية محمد صلاح بنسبة 100%

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حرص الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي على الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح، بعدما تألق الأخير بشكل ملفت للغاية خلال المباراة التي خاضها فريقه الليلة أمام مضيفه بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد يورجن كلوب خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مباشرة أن محمد صلاح كان أكثر من رائع وقوياً طيلة مجريات اللقاء، مثله مثل جميع زملائه وخاصة لاعبي خط الوسط جوردان هندرسون وجيمس ميلنر إضافة إلى نابي كيتا.

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وفي ختام حديثه، شدد كلوب على أن الإصابة التي عانى منها فخر العرب محمد صلاح الفترة الماضية على مستوى الكاحل الأيسر باتت الآن من الماضي، مؤكداً أن الفرعون المصري بات جاهزاً الآن بنسبة 100% لخوض جميع المباريات مع فريق ليفربول المرحلة القادمة.

يُذكر أن محمد صلاح سجل هدفاً كما صنع آخر في انتصار فريقه السهل الليلة على حساب مضيفه بورنموث، وذلك في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح فريق الريدز الذي عزز موقعه في صدارة ترتيب البريميرليج.

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